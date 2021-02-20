بكين تدعو جميع الاطراف لحل الملف النووي الايراني من خلال الحوار السياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ " أعلنت بأنه "نعقد اجتماعاً دوليًاً حول الاتفاق النووي بمشاركة جميع الأطراف وبما في ذلك أمريكا".

وأضافت ان عودة الولايات المتحدة الى الاجتماع بأسرع وقت ممكن ودون شروط مسبقة هو المفتاح لكسر الجمود الحالي.

ونوهت هوا تشون يينغ إلى ضرورة الحفاظ على علاقات وثيقة مع الأطراف الأخرى لتحقيق خطة الاتفاق النووي التنفيذية من قبل إيران والولايات المتحدة.

ودعت الصين جميع الأطراف إلى إبداء استعداهم لدفع عملية حل القضية النووية الإيرانية من خلال الحوار الدبلوماسي.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قبلت دعوة من الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول القضية النووية الإيرانية بمشاركة الأطراف المعنية، بما في ذلك إيران.

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