نشاط الشباب وآمالهم قادت إلى انفتاحات علمية وعملية كبيرة/تسجيل68 حالة وفاة بكورونا

في رسالة إلى اتحاد جمعيات الطلاب المسلمين بأوروبا صرح قائد الثورة ان همة ونشاط الشباب وآمالهم المحفزة قادت إلى انفتاحات علمية وعملية كبيرة

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن همة ونشاط الشباب وآمالهم المحفزة في تطوير وتنمية الوطن وضمان مستقبله، كالعديد من القضايا الأخرى في البلاد، قادت إلى انفتاحات علمية وعملية كبيرة.

روحاني: إيران من أكثر الدول تحديثا للإحصائيات والمعلومات بشأن حالات كورونا بالبلاد

نوه الرئيس روحاني، امس السبت أن لجنة مكافحة فيروس كورونا تبلغ يوميا عن عدد المرضى والعيادات الخارجية في شكل إحصائيات دقيقة، مؤكدا أن إيران من أكثر الدول تحديثا للإحصائيات والمعلومات بشأن حالات كورونا بالبلاد وبطريقة دقيقة للغاية وكل 24 ساعات.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: العمل بالبرتوكول الإضافي في الاتفاق النووي سيتوقف الثلاثاء المقبل

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن عمل طهران بالبروتوكول الإضافي سيتوقف الثلاثاء المقبل.

رئيس السلطة القضائية: دعم الإنتاج مهمة السلطة القضائية والحكومة والبرلمان

اعتبر رئيس القضاء الايراني ان دعم الانتاج المحلي مهمة السلطة القضائية والحكومة والبرلمان.

جهانغيري: ايران صدرت بضائع بقيمة 28 مليار دولار خلال عشرة أشهر

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اسحاق جهانغيري" ان ايران صدرت بضائع بقيمة 28 مليار دولار خلال عشرة أشهر منها نحو سبعة مليارات دولار كانت عبر حدود باشماق مع مريوان.

14 شركة ايرانية تقدمت بطلبات إنتاج اللقاحات واخذ التراخيص

اعلن المدير العام لقسم الأدوية والعقاقير في منظمة الغذاء والدواء الايرانية، ان 14 شركة محلية تعمل حاليا على إنتاج 14 لقاحًا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

إيران تزيح الستار عن منظومة رادار "بهمن" وغرفة عمليات جراحية متنقلة للإنقاذ الذاتي

جرى صباح يوم السبت ، إزاحة الستار عن منظومة رادار "بهمن" وغرفة عمليات جراحية متنقلة ذاتية الحركة خاصة للإنقاذ الطبي التي تعتبر ضمن مشاريع منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي لقوات الدفاع الجوي العسكري بحضور العميد عليرضا صباحي فرد.

الصحة الايرانية: تسجيل68 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر یوم السبت ملیون و566 الفا و81 شخصا، وبوفاة 68 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و409 شخصا.

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