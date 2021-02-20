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٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٤٣ م

الصحة الايرانية:

تسجيل68 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل68 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت ملیون و566 الفا و81 شخصا، وبوفاة 68 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و409 شخصا.

‏‏وأفادت وكالة مهر للأنباء انه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم تسجیل 7 الاف و922 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و566 الفا و81 شخصا؛ من بينهم 3677 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 337 الفا و 877 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 68  شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و409شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و387 الفا و 561 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1912034

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