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٢١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٧:٤٤ م

إنتاج 153 ميغاواط من الطاقة الشمسية في محطات توليد الكهرباء شمال طهران

إنتاج 153 ميغاواط من الطاقة الشمسية في محطات توليد الكهرباء شمال طهران

قال مساعد رئيس بلدية المنطقة الأولى في العاصمة الايرانية إن بلدية المنطقة الأولى أنتجت 153 ميغاواط من الكهرباء سنويا من خلال إنشاء 6 محطات للطاقة الشمسية من أجل تقليل استهلاك الوقود الأحفوري وتلوث الهواء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مساعد رئيس بلدية المنطقة الأولى في العاصمة الايرانية للشؤون الخدمية والبيئة "ماني جعفريان" قال ان المنطقة 1 من طهران تتمتع بإمكانيات كبيرة لاستخدام الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، واستخدام هذا النوع من الطاقة هو حل جيد للتغلب على المشاكل البيئية.

وفي إشارة إلى تشغيل مبنى مركز أبحاث الطاقة المتجددة وافتتاح محطات الطاقة الشمسية في المنطقة، أضاف: "من أجل إنتاج جزء من استهلاك الكهرباء لمباني المنطقة بحلول نهاية عام 2019، قامت المنطقة 1 بانشاء 4 محطات للطاقة بسعة إجمالية 45 كيلوواط. ومع افتتاح محطتين أخريين لتوليد الطاقة، زادت السعة الإجمالية لمحطاتها لتصل إلى 85 كيلوواط.

وقال جعفريان إن محطات الطاقة الكهروضوئية في إيران تتمتع بإمكانيات عالية للطاقة الشمسية مقارنة بالدول الأخرى نظرا للأهمية الكبيرة لإنتاج الطاقة وظروف الإشعاع الشمسي الفريدة التي تتمتع بها البلاد، بحيث تمكنت هذه المحطات من إنتاج 153 ميجاوات من الكهرباء سنويا، والتي أمنت استهلاك 14٪ من كهرباء المباني، ومن ناحية أخرى تمنع إطلاق 150 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا في الهواء.

/انتهى/
رمز الخبر 1912080

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