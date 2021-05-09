إيران تحتل المرتبة الأولى بالشرق الأوسط في مجال طاقة توليد الكهرباء

وافادت وکالة مهر للانباء نقلا عن ارنا انه أضاف "بيام باقري" اليوم الأحد في مقابلة مع مراسل إرنا، أن التركيز في السنوات الأخيرة، تم بشكل أكبر على الإنتاج المحلي والتصنيع والدعم اللازم للإنتاج الوطني، ومن ضمنها الخدمات والتي يجب وضعها في خانة الإنتاج ودعمها.

وأشار الى ضرورة التركيز على دعم الصناعات الإنتاجية والصناعات التي تضيف قيمة أكبر وتخلق ثروة، لأن هذا النوع من الصناعة سيكون له نتائج أكثر إيجابية على البلاد في هذا العام الذي سمي بعام "الانتاج، الدعم وازالة الموانع".

وتطرق نائب رئيس نقابة صناعة الكهرباء في البلاد، إلى أن توفير المزيد من فرص العمل وايجاد الثروة وازدهار الأعمال التجارية والتنمية الاقتصادية للبلاد، يعود إلى الاهتمام بالصناعات الإنتاجية ودعم هذه الأنواع من الصناعات.

ووصف صناعة الكهرباء بأنها صناعة منتجة واستراتيجية وصناعة بنية تحتية، وقال أن صناعة الكهرباء هي البنية التحتية للعديد من الصناعات التي يمكن أن توفر الكثير من التطور في الصناعات الأخرى.

وقال نائب رئيس نقابة صناعة الكهرباء الإيرانية، إن صناعة الكهرباء في بلادنا هي صناعة حيوية، وتابع: هذه الصناعة هي أيضا عرضة لجذب رؤوس الأموال، والتي لها أيضا حصة مقبولة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

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