ايران اجتازت مرحلة الحظر والقيود العصيبة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية حسينعلي اميري: انه بالرغم من كافة الضغوط الاقتصادية والقيود المفروضة على مواردنا النفطية والتعامل المالي والعلاقات مع الدول الاخرى، لكننا استطعنا بقيادة الامام الخامنئي وسياسات الحكومة و وحدة الشعب، ان نتجاوز هذه المرحلة العصيبة لنبدا العام الثاني والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية بكل اقتدار.

وفي تصريح له خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع الوطنية في ضاحية العاصمة طهران اليوم الاثنين، اكد اميري ان النشاطات والانجازات الاقتصادية في ايران اليوم تحققت رغم المشاكل الجادة التي مررنا بها.

واضاف : ان الثورة الاسلامية تعرّضت على مدى 42 عاما، الى احداث مختلفة والتي تزامنت مع التحركات الغاشمة لزمرة المنافقين الارهابية.

وتابع مساعد الشؤون البرلمانية لرئيس الجمهورية، انه بفضل شجاعة وتضحيات الشعب الايراني والقوات المسلحة بما يشمل الحرس الثوري وقوات التعبئة الشعبية وقوى الامن الداخلي بقيادة سماحة الولي الفقيه، فقد بلغت البلاد اليوم هذه المرتبة الشامخة بينما تكبّد العدو الهزيمة النكراء والخذلان المشين.

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