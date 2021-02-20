دعم الإنتاج مهمة السلطة القضائية والحكومة والبرلمان

وافادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس القضاء الايراني أية الله السيد"ابراهيم رئيسي "قال اليوم السبت ان مسألة تسليم المشاريع للقطاع الخاص ضرورة، لأنه من خلال القيام بذلك، سيتم تمكين القطاع الخاص وستزداد القوة الإنتاجية.

وقال إن مبدأ التخصيص يتم إقراره والتأكيد عليه كما دعم الإنتاج مهمة للسلطة القضائية والحكومة والبرلمان، مما يؤدي إلى الاستقلال الاقتصادي والقضاء على الحاجة للخرج وزيادة فرص العمل وتقليل الأضرار الاجتماعية و امتلاك يد عاملة لمواجهة الأعداء.

وأضاف: "انه مع زيادة الإنتاج في البلاد، ستزداد قوة البلاد أيضا".

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