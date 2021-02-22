بدء الاجتماع الثامن لمجلس خبراء القيادة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاجتماع الثامن لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة قد بدا صباح اليوم الاثنين.

وكان من المقرر ان يعقد هذا الاجتماع في اذار/مارس العام الماضي الا انه تاجل عدة مرات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعد الفقرة الاولى من جدول اعمال الاجتماع الثامن لمجلس خبراء القيادة، اجراء انتخابات الهيئة الرئاسية واللجان التخصصية واختيار اعضاء كل منها.

كما سيتم انتخاب فريق يضم 5 اعضاء لصياغة البيان الختامي للاجتماع.

اما الفقرة الثانية من اجتماع مجلس خبراء القيادة فتتضمن تعديل النظام الداخلي للانتخابات فيه.

ويعقد الاجتماع ليوم واحد خلافا للاعوام السابقة ضمن اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا وفي ختام اجتماعهم عصر اليوم سيلتقي اعضاء مجلس خبراء القيادة مع قائد الثورة الاسلامية./انتهى/