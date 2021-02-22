اعتمادا علی متطلبات البلاد قد یرتفع تخصیب الیورانیوم الی 60%/ ضرورة العمل بقانون مجلس الشوری

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه عقد اجتماع هذا العام وفقا للتعليمات والبروتوكولات الصحية للجنة الوطنية لمكافحة كورونا في البلاد.

وقال آية الله العظمى السيد علي الخامنئي: "ان الخلافات بين الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي يجب ان تُحَل وتنتهي، ومن الضروري عدم تفاقُم هذه المشاكل حتى لا تكون هناك ازدواجية في اتخاذ القرارات".

واكد قائد الثورة على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس فيما يخصّ ملف الاتفاق النووي.

ونوه آیة الله العظمی السید علي الخامنئي أنه بالاعتماد علی احتیاجات ومستلزمات ومتطلبات البلاد من تخصیب الیورانیوم قد نتخطى نسبة 20% ونصل الی نسبة 60 % من التخصيب.

یتبع..