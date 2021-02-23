اعتمادا علی متطلبات البلاد قد یرتفع تخصیب الیورانیوم الی 60%/انتاج اللقاح الايراني الكوبي المشترك

تاکید قائد الثورة في لقائه مع اعضاء مجلس خبراء القیادة على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس فيما يخصّ ملف الاتفاق النووي

غريب آبادي: توقف جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الايرانية خارج اطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتاج اللقاح الايراني الكوبي المشترك واستخدامه قبل اللقاحات الاخرى

افتتاح "المؤتمر والمعرض الدولي لشركات توزيع الكهرباء (CIRED) " في طهران

تسجیل 8 الاف 263 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا وارتفاع إجمالي عدد المصابین بالفیروس الی ملیون و582 الفا و275 شخصا

تاکید الخارجیة الإیرانیة علی أن ايران لا تتفاوض مع احد بشأن القضايا الصاروخية وامنها الداخلي

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