الطريقة الوحيدة لمواجهة الإجراءات الأمريكية هي وحدة الدول وتضامنها/74 حالة وفاة بكورونا

روحاني في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي؛ الطريقة الوحيدة لمواجهة الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب هي وحدة الدول وتضامنها

أعلن الرئيس الايراني في محادثة هاتفية مع نظيره التركي، دعمه لتركيا في مواجهة العقوبات الأمريكية، قائلاً إن الطريقة الوحيدة لمواجهة الإجراءات الأحادية وغير القانونية الأمريكية هي اتحاد وتضامن الدول الخاضعة للعقوبات.

خطيب زاده؛ لا يوجد حوار مباشر بين إيران والولايات المتحدة في أي مجال

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني سعيد خطيب زاده ردا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي "هذا الخبر كما ورد غير صحيح ولا يوجد حوار مباشر بين إيران والولايات المتحدة في أي مجال".

غريب آبادي: إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجريتا محادثات مثمرة

أكد السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا، كاظم غريب آبادي، "ان إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجريتا محادثات مثمرة على أساس الاحترام المتبادل".

اللقاح الايراني الكوبي المشترك سيتم انتاجه واستخدامه قبل اللقاحات الاخرى

أكد نائب وزير الصحة الايراني ​​أن اللقاح المشترك بين إيران وكوبا سيتم انتاجه واستخدامه قبل جميع اللقاحات الاخرى، وقد يدخل مرحلة التنفيذ قبل مايو/ايار المقبل.

الأدميرال سياري: القوات المسلحة تضمن امن البلاد و كلما زادت جاهزية هذه القوات تزداد قوة الردع

قال مساعد شؤون التنسیق فی الجیش الایرانی الادمیرال إن العدو يشعر بالخوف من القدرات الدفاعية الإيرانية مؤكدا ان "العدو ياخذ إيمان شعبنا ومعتقداته فی الحسبان علما منه فی حال ارتکابه اي خطأ سيتعرض لضربة قاصمة.

عراقجي: سنوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي الثلاثاء المقبل ولن نخرج من الاتفاق النووي

اعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ان ايران ستوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي في 23 شباط/فبراير الجاري، الا انها لن تخرج من الاتفاق النووي، مؤكدا ان زيارة المدير العام للوكالة الذرية الى طهران لا صلة لها بقرار ايران الذي ستنفذه على اي حال.

عداء إيراني "حسن تفتيان" يفوز ببطولة الصالات المغلقة في فرنسا

حقق العداء الاولمبي الإيراني حسن تفتيان مساء السبت ، المرکز الاول في سباق 60 مترا بزمن 6 ثوان و 62 بالمائة من الثانية في البطولة الدولیة للصالات المغلقة بفرنسا.

لاري: 74حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر یوم السبت ملیون و574 الفا و12 شخصا، وبوفاة 74 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و483 شخصا.

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