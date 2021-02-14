البحرين لن تخضع لطغاة العصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه صرح مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن الأمين العام للحركة وعلى أعتاب الذكرى السنوية لثورة الشعب البحريني ضد كيان آل خليفة، وصف هذا البلد بالجزيرة الصامدة التي شهدت بطولات إبراهيم بن مالك الاشتر وزيد وصعصة ابنا صوحان (أصحاب أهل البيت عليهم السلام).

وأشار الشيخ أكرم الكعبي الى صمود الشعب البحريني على طول التاريخ في مواجهة طغاة بني أمية، مؤكدا أن هذا الشعب لن يخضع أبدا امام طغاة العصر.

کما بین، أن البحرين مازالت أبية وصامدة امام طغاة العصر وقطّاع الطريق المصدَّرين من نظام الوهابية، وستحرر يوماً ما ببركات دماء الشهداء الطاهرة. /انتهى/