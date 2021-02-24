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٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:١٧ ص

"كتائب حزب الله" تنفي استهداف مطار أربيل والمنطقة الخضراء

"كتائب حزب الله" تنفي استهداف مطار أربيل والمنطقة الخضراء

نفت "كتائب حزب الله" في العراق، الثلاثاء، استهدافها مطار أربيل والمنطقة الخضراء الحكومية في آخر هجومين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المتحدث باسم الحركة محمد محيي: "نحن بشكل مطلق ما قمنا باستهداف أربيل ولا قمنا باستهداف المنطقة الخضراء".

وأضاف لـ"رويترز"، أن "منفذي الهجمات يريدون من واشنطن أن تشدد موقفها من إيران أو تستهدف الفصائل العراقية، لذا يجب منح فرصة لتحقيق انفراج بين الولايات المتحدة وإيران، مما قد يؤدي إلى رحيل القوات الأمريكية من العراق".

وحول سؤال إذا ما كانت الحركة وراء استهداف السعودية بالصواريخ قال محيي: "لا نتبنى هذا لكن أيضا نقول إن من حق الشعوب أن ترد لأن جرائم السعودية كثرت"./انتهى/

رمز الخبر 1912172

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