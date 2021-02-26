أردوغان: لا للانقلاب العسکري في أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال أردوغان، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة، إن تركيا ترفض جميع أشكال الانقلابات، مضيفا: "إن كانت هناك حاجة لتغيير الإدارة في أرمينيا فيجب ترك هذا الأمر لإرادة الشعب".

وتابع الرئيس التركي: "قد وصل باشينيان إلى المرحلة التي أصبح فيها بإمكان الشعب الإطاحة به، لكن عندما يدور الحديث عن انقلاب فإن موقفنا واضح، ونحن نعارض هذه الخطوة".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية اندلاع أزمة سياسية جديدة في أرمينيا حيث طالبت أمس الخميس، هيئة الأركان العامة للجيش باستقالة حكومة باشينيان، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها محاولة لانقلاب عسكري.

وانضمت المعارضة الأرمنية إلى طلب هيئة الأركان، محملة باشينيان المسؤولية عن فقدان يريفان السيطرة على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ خلال الجولة الأخيرة من النزاع مع أذربيجان المدعومة من تركيا.

ويواجه باشينيان احتجاجات ودعوات استقالة متكررة بعدما وصفها معارضوه بإدارة كارثية للصراع الدامي، الذي استمر 6 أسابيع بين أذربيجان والقوات المنحدرة من أصل أرمني في إقليم ناغورنو قره باغ العام الماضي.