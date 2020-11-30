الرئيس الارميني يدعو الى استقالة رئيس الوزراء من منصبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال لقائه الأحد بممثلي الجالية الأرمينية في روسيا.

ووجه سركيسيان انتقادات لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على خلفية الاتفاق الذي تم توقيعه مع أذربيجان بخصوص إقليم "قره باغ" وانسحاب الأرمن منه.

وأضاف: في أي بلد حدثت فيه مثل هذه المأساة الكبرى، يتم اتخاذ قرار رحيل الحكومة التي تسببت بذلك.

ودعا إلى إقامة حكومة تكنوقراط تتفق عليها جميع الأطراف، وتعمل لمدة 6 أشهر أو سنة لتقود البلاد إلى انتخابات مبكرة.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 10 نوفمبر الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.