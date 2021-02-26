  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:٥٨ م

وزير الخارجية العراقي في طهران غدا لدعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التصعيد

وزير الخارجية العراقي في طهران غدا لدعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التصعيد

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية فؤاد حسين الى الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم غد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، ان "حسين سيجري زيارة رسميّة إلى الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة يوم غد السبت، وتستمر ليوم واحد، يجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات في إيران".

وستركز المحادثات، وفقاً للبيان "حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التوتر والتصعيد".

وتأتي زيارة وزير الخارجية إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة بعد زيارته التي أجراها إلى المملكة العربيّة السعوديّة خلال الفترة من 22 إلى 23 شباط 2021.

رمز الخبر 1912225

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 2 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات