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٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:١٩ ص

لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين؛

وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

وصل وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" والوفد المرافق له إلى العاصمة الايرانية طهران لإجراء مباحثات مع كبار الشخصيات في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" وصل اليوم السبت الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية لبحث أوضاع المنطقة وتجنب التصعيد والتوتر، بعد زيارته السعودية قبل أيام.

وقال المتحدث باسم الوزارة "أحمد الصحاف" إن وزير الخارجية العراقي و الوفد المرافق له وصل إلى طهران.

وكان الصحاف قد اعلن يوم أمس أن وزير الخارجية سيجري زيارة رسمية الى ايران وتستمر ليوم واحد يجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات في ايران.

وبحسب الصحاف فان المحادثات ستتركز حول العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران ومناقشة الاوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنب التوتر والتصعيد.

وتابع أن زيارة وزير الخارجية إلى ايران تاتي بعد زيارته التي أجراها الى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 22 إلى 23 شباط 2021.

/انتهى/

رمز الخبر 1912233

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