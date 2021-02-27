ظريف يؤكد استمرار إيران في دعم سوريا /تسجيل 69 حالة وفاة بكورونا

ظريف يؤكد استمرار إيران في دعم سوريا في جميع المجالات

تأكيد وزير الخارجية محمد جواد ظريف استمرار إيران في دعم سوريا في جميع المجالات وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار على كل الأراضي السورية وتحقيق الحل الذي يحفظ مصالح الشعب السوري وسيادة بلاده واستقلالها ووحدة أراضيها.

طريق "الغدير" السريع هو نتاج جهود وإرادة إيرانية في فترة الحرب الاقتصادية للعدو

أكد قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي ، ان طريق الغدير السريع طريق الغدير السريع، هو نتاج جهود وإرادة إيرانية في زمن الحرب الاقتصادية للعدو، مشيدا بمقر خاتم الانبياء (ص) للتنمية والاعمار لانجازه هذا المشروع الاستراتيجي.

الصحة الايرانية: تسجيل 8103 إصابات جديدة و69 حالة وفاة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية سیما سادات لاري عن تسجيل 8103 إصابات جديدة و69 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي قرابة مليون و380 ألف شخص لحد الآن.

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