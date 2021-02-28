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٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:٣٤ م

في الشؤون العلمية والتعليمية والابحاث؛

أمير عبداللهيان يبحث مع عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق سبل تنمية التعاون بين البلدين

أمير عبداللهيان يبحث مع عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق سبل تنمية التعاون بين البلدين

تباحث مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان وعميد كلية الحقوق بجامعة دمشق هيثم الطاس حول تنمية التعاون بين البلدين في الشؤون العلمية والتعليمية والابحاث.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كما تباحث حسين امير عبد اللهيان وهیثم الطاس، خلال اللقاء اليوم الاحد في طهران، تبادل الاساتذة والطلبة بين جامعات البلدين.

وقال أمیر عبداللهیان، خلال اللقاء، إن صحوة جيل الشباب والطلبة السوريين والتعرف على فتن الاعداء ومخططاتهم تشكل عنصرا مهما في استقلال سوريا وشموخها وإحباط مخططات الاعداء.

من جهته قال عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق، خلال اللقاء، إن الطلبة السوريين لن ينسوا الايام الصعبة التي عاشها وطنهم ومسببي الأزمة وكذلك الذين وقفوا الى جانب شعبهم وبلدهم.

ودعا الطاس الى دعم لجنة التعليم العالي البرلمانية لتنمية التعاون الجامعي بين البلدين./انتهى/

رمز الخبر 1912272

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