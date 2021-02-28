أمير عبداللهيان يبحث مع عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق سبل تنمية التعاون بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كما تباحث حسين امير عبد اللهيان وهیثم الطاس، خلال اللقاء اليوم الاحد في طهران، تبادل الاساتذة والطلبة بين جامعات البلدين.

وقال أمیر عبداللهیان، خلال اللقاء، إن صحوة جيل الشباب والطلبة السوريين والتعرف على فتن الاعداء ومخططاتهم تشكل عنصرا مهما في استقلال سوريا وشموخها وإحباط مخططات الاعداء.

من جهته قال عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق، خلال اللقاء، إن الطلبة السوريين لن ينسوا الايام الصعبة التي عاشها وطنهم ومسببي الأزمة وكذلك الذين وقفوا الى جانب شعبهم وبلدهم.

ودعا الطاس الى دعم لجنة التعليم العالي البرلمانية لتنمية التعاون الجامعي بين البلدين./انتهى/