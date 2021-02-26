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٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٥٢ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 8103 إصابات جديدة و69 حالة وفاة بكورونا

تسجيل 8103 إصابات جديدة و69 حالة وفاة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية سیما سادات لاري عن تسجيل 8103 إصابات جديدة و69 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي قرابة مليون و380 ألف شخص لحد الآن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 8103 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و615 ألفا و184 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 592 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي مليون و379 ألفا و922 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3720 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 69 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 59899 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 10 ملایین و734 ألفا و375 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد./انتهى/

رمز الخبر 1912218

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