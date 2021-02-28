نوري المالكي: ما يجري في محافظة ذي قار مقدمة لإعلان إقليم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحسب موقع "العهد نيوز" العراقي، فقد قال المالكي في تصريح له ان “المخطط من قبل جهات خارجية دون ان يكون للمتظاهرين علم بذلك، وندعوهم للانتباه.

وأضاف “وصلنا الى مرحلة لا الدولة بقيت لها هيبة ولا تحققت مطالب المتظاهرين.

وتشهد مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، لليوم السادس على التوالي احتجاجات دامية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 متظاهرين ومئات الجرحى بينهم قوات أمنية.

وكشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي بمنصب محافظ ذي قار موقتاً في محاولة لنزع فتيل الأزمة وإيقاف التظاهرات الداملية في المحافظة .

كما وجه، الكاظمي، بالتحقيق في الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية./انتهى/