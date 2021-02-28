  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٣٤ م

الاحتلال الأمريكي ينقل عناصر من تنظيم داعش من الشدادي إلى دير الزور

الاحتلال الأمريكي ينقل عناصر من تنظيم داعش من الشدادي إلى دير الزور

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي 10 عناصر من إرهابيي تنظيم (داعش) عبر حوامات من قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة باتجاه بادية دير الزور.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه قالت مصادر محلية لـ سانا أن 10 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي جرى نقله عبر حوامتين تابعتين لقوات الاحتلال الأمريكي من قاعدة الشدادي اللاشرعية بريف الحسكة الجنوبي واتجهتا إلى بادية دير الزور

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابيين العشرة كانت نقلتهم قوات الاحتلال بوقت سابق من سجن الثانوية الصناعية في السادس والعشرين من الشهر الجاري إلى قاعدتها في الشدادي.

وشهد سجن الثانوية الصناعية بحي غويران في مدينة الحسكة الذي يضم آلاف الإرهابيين من تنظيم (داعش) معظمهم من جنسيات أجنبية زيارة لمسؤولين أمريكيين خلال الأشهر الماضية كما شهد عمليات هروب مفتعلة ومخططاً لها لعدد من الإرهابيين وحالات عصيان وتمرد داخل السجن تمت السيطرة عليها جميعها .

انتهى/

رمز الخبر 1912280

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات