جامعة "مالك الاشتر" الايرانية توقع مذكرة تعاون مع جامعة دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مراسم توقيع الاتفاق جرت اليوم في طهران، بحضور وزير التعليم العالي السوري، بصام ابراهيم، ورئيس جامعة مالك الاشتر،قاسم تقي زاده.

ويهدف هذا الاتفاق الى تطوير التعاون الثنائي في المجالات العلمية والتكنولوجيا الحديثة، وبما يخدم مصالح البلدين ايران وسوريا.

وصرح تقي زاده، بان وثيقة التعاون الموقعة بين جامعتي مالك الاشتر ودمشق، تنص على التعاون العلمي والاكاديمي، اضافةُ إلى برامج تنموية في مجال الابحاث والدراسات لدى البلدين.

واعلن رئيس جامعة مالك الاشتر بوزارة الدفاع الايرانية، استعداد الجامعة لتحديد مشاريع بحثية للطلاب السوريين وفقا لمطالب وظروف بلدهم.

ومن جانبه، اكد وزير التعليم العالي السوري، على دور ايران الاساسي والمؤثر في مكافحة الارهاب الدولي والحرب في سوريا.

واعتبر ابراهيم، وثيقة التعاون الموقعة بين جامعة مالك الاشتر وجامعة دمشق، نقلة نوعية على صعيد التعاون العلمي والجامعي بين ايران وسوريا.

وقام الوفد السوري، الذي يضم وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمشق والسفير السوري في طهران، في نهاية مراسم توقيع الاتفاق اليوم، بتفقد الاقسام المختلفة لجامعة مالك الاشتر من اجل التعرف على الطاقات العلمية والتعليمية المتوفرة في هذا المركز./انتهى/

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