مسؤول في البيت الأبيض يشرح استراتيجية بايدن تجاه السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن رويترز ان مسؤول في البيت الأبيض قال شريطة عدم الكشف عن هويته: "إدارة بايدن لن تتخذ إجراءات كبيرة بشأن السعودية."

الى ذلك صرح بايدن إن وزارة الخارجية ستعلن يوم الاثنين مزيدا من التفاصيل بشأن اجراءات واشنطن الجديدة تجاه الرياض.

وردا على سؤال عما إذا كانت حكومته ستعاقب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فيما يتعلقب قضية خاشقجي، قال الرئيس الأمريكي: "سنعلن يوم الاثنين ما سنفعله حيال السعودية بشكل عام".

جاءت تصريحات بايدن بعد يوم من تقرير استخباراتي أمريكي خلص إلى أن ولي العهد السعودي وافق على اختطاف أو قتل الصحفي الناقد جمال خاشقجي.

وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة يوم الجمعة "تحدثت مع ملك السعودية وليس الأمير وشرحت له بصدق أن القوانين تتغير وسنعلن تغييرات مهمة يوم الاثنين".

وكشف تقرير استخباراتي أمريكي صدر ليلة الخميس أن محمد بن سلمان قد تولى السيطرة الكاملة على أجهزة المخابرات والأمن السعودية منذ عام 2017، وكان من غير المرجح أن يتصرف المسؤولون السعوديون بقتل خاشقجي دون اخذ الضوء الأخضر من ولي العهد.

كما وضعت وزارة الخزانة الأمريكية، بعد ساعات من نشر هذا التقرير أحمد العسيري النائب السابق لرئيس جهاز المخابرات السعودية وأعضاء وحدة النمر للتدخل السريع، على قائمة العقوبات.

في الوقت نفسه، حظرت وزارة الخارجية الأمريكية دخول 76 شخصا ممن يحملون الجنسية السعودية إلى الولايات المتحدة من خلال فرض قيود على تأشيرتهم.

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