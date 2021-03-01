إصدار ترجمة كتاب"خمسة أصوات" للكاتب العراقي "غائب طعمة" في ايران

وأفادت وكالة مهرللأنباء، ان الكاتب العراقي الشهير "غائب طعمة فرمان" الذي يعتبر أحد الكتاب العراقيين البارزين، جرى ترجمة كتابه الثاني "خمسة أصوات" إلى الفارسية، وان له ثماني روايات ومجموعتين من القصص القصيرة وقد اشتهر في العالم العربي بإصداره للكتاب"خمسة أصوات" وحظي بتقدير كبير لانتبائه الخاص للمجتمع العراقي.

ونص الكتاب يروي أحداث العراق قبل ثورة 14 يوليو 1958 وفي السنوات الأخيرة من الحكم الملكي والانتداب البريطاني، ويرسم المؤلف في اثره اوضاع المثقفين العراقيين في ذلك الوقت.

ونوه الكاتب والصحفي الفلسطيني "غساني كنفافي" في ملاحظة عن كتاب "خمسة أصوات" أن "رواية خمسة أصوات من أفضل روايات الأدب العربي الحديث، ومؤلفها من أفضل الكتاب في العالم. بدءا من السطر الأول لهذه الرواية، شعرت أنني أمضي بين يدي رجل موهوب، اذ أخذني إلى أعماق العراق وأعماق شعبه وأعاد قيمة ومعنى الأدب المعاصر في تلك الأرض التي لطالما كانت رائدة في إنشاء الأعمال الفنية، وأعطاني شيئًا كنت أبحث عنه باستمرار ولكن لم استطيع العثورعليه".

ولد"غائب طعمة فرمان" عام 1927 في أحد أحياء بغداد القديمة باسم "مربعه"، وتوفي المؤلف عام 1990 في موسكو.

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