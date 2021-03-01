مدير الحوزات العلمية: تحرير قرة باغ وفر أرضية لترسيخ الوحدة ومكافحة الارهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال آية الله اعرافي في كلمته اليوم الاثنين خلال مؤتمر عقد برعاية ادارة الحوزات العلمية في البلاد بمدينة قم حول قضية كاراباخ: ان خطابنا للحكومات العميلة في المنطقة هو انه اقطعوا تبعيتكم وتوجهوا نحو شعوبكم والثروات العظيمة في بلادكم لنقف الى جانب بعضنا بعضا ونصبح قوة جديدة وحضارة جديدة ومعرفة جديدة وسياسة واحدة كي نحقق الوحدة المنشودة ولتحقيق هذا الامر لابد من الوقوف امام محتلي الاراضي الاسلامية.

واضاف: ان صمودنا حول فلسطين هو لجميع المذاهب الاسلامية وان مقاومتنا وصمودنا في سائر القضايا والاحداث هو لتحقيق مجد وعظمة الامة الاسلامية. نحن نفكر بالامة الاسلامية بما يتجاوز العرق والقومية والمذهب.

وتابع عضو المجلس الاعلى للثورة الثقافية: اننا نولي الحرمة للاراضي الاسلامية من النواحي الفقهية والدينية والشرعية ونعتبر احتلالها امرا خاطئا والمقاومة لتحريرها امرا مهما ومثلما تحظى ارض فلسطين بالقدسية فمن المهم لنا ايضا دعم قرة باغ وسائر المناطق المحتلة من قبل المعتدين.

واعتبر المقاومة بانها مشروعة حينما لا يرضخ المعتدون للكلام المنطقي واضاف: اننا لا نعادي اليهود بل نناهض الصهاينة واحتلال فلسطين ونرفض اي احتلال للاراضي الاسلامية وان لم يرضخ المعتدون للمنطق نعتبر المقاومة المشروعة امرا صائبا وبناء عليه نعتبر المقاومة في سوريا والعراق واليمن وفلسطين حقا مشروعا ونعلن التضامن معها.

واعتبر آية الله اعرافي تحرير كاراباخ بانه وفر الارضية لترسيخ الوحدة ومكافحة الارهاب صنيعة الغرب "وبطبيعة الحال فان حقوق سكان هذه المناطق محترمة بالنسبة لنا ويجب الحفاظ على حقوق الجميع حتى الارمن القاطنين في قرة باغ".

واكد مدير الحوزات العلمية في البلاد ضرورة التزام مبادئ الصداقة والاخوة بين جميع المذاهب وقال: لا ينبغي ان تؤدي اي ذريعة الى ترويج فكر العنف المذهبي./انتهى/