بدء مؤتمر كاراباخ الدولي في مدينة قم/ مرفق بالصور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مؤتمر كاراباخ الدولي بهدف الى شرح خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي من قبل مركز إدارة الحوزات العلمية حيث حضره حالياً ضيوف من داخل الدولة وخارجها شخصياً وعبر الإنترنت، مع الأخذ بعين الاعتبار العمل والامتثال للإجراءات الصحية و بالتنسيق مع لجنة مكافحة كورونا.

علما أن المؤتمر الذي انعقد اليوم 1 مارس 2021 سيركز على محاور خطاب قائد الثورة الاسلامية السيد "علي الخامنئي"، وتتمثل المحاور فيما يلي: "ضرورة تحرير الأراضي الأذربيجانية"، "ضرورة الحفاظ على أمن الأرامنة لتلك الأراضي"، "ضرورة عدم قيام الجانبين بخروقات على الحدود الدولية"، "تعامل الإيرانيين بشكل حاسم في حال اقتراب الإرهابيين من الحدود الإيرانية".

وسبق أن حدد آية الله الإمام الخامنئي هذه المحاورالأساسية لحل لأزمة "ناغورنو كاراباخ" في خطاب ألقاه في السابع عشر من ربيع الأول من هذا العام لإنهاء الصراع الدموي وإيجاد حل نهائي لمشكلة "ناغورنو كاراباغ".

وحضر المؤتمر الدولي الأول "كاراباخ 17 ربيع" شخصيات علمية ودينية بارزة من إيران وجمهورية أذربيجان ومنطقة القوقاز.

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