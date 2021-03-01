الجهاز القضائي الإيراني يصدر حكم الاعدام بحق أحد عناصر جبهة النصرة الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الارهابي " جاسم حيدري" قام في عام 2006 بفتح نيران رشاشته على مخفر في مدينة اهواز (جنوب ايران) بحيث تم تحديد هويته والقاء القبض عليه بعد الحادث من قبل قوات الامن والشرطة الايرانية.

وكشفت التحقيقات أن جاسم حيدري وبتوجيه من قبل زمرة حركة النضال العربي الارهابية ومن خلال تلقيه مبالغ مالية قام باعداد مقاطع فيديو من هجماته المسلحة و تزويده القنوات السعودية من اجل بثها.

كما انضم جاسم حيدري الى جبهة النصرة الارهابية في سوريا وخضع لدورات عسكرية وتكفيرية هناك ،ولعب دورا في تنفيذ عمليات إرهابية مختلفة في سوريا ، وسافر إلى هولندا وتركيا واليونان والنمسا للتعاون مع الجماعات الإرهابية، وكان يتلقى مبالغ مالية شهريا من تركيا و قطر والسعودية وامريكا.

وبعد عقد جلسات من المحاكمة أصدرت المحكمة حكم الاعدام بحقه ، وبناء على استئناف المدعى عليه ، تم رفع القضية إلى المحكمة العليا للمراجعة ، والتي أخيرا ، بعد إجراء التحقيقات اللازمة ، أيد فرع التحقيق في المحكمة العليا قرار المحكمة الابتدائية.

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