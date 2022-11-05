البحرين.. عشرات الآلاف يشاركون في قداس يترأسه البابا فرنسيس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توزع المشاركون المتحدرون بغالبيتهم من دول آسيوية على مقاعد ملعب البحرين الوطني، المنشأة الرياضية الأكبر في المملكة والواقعة في منطقة الرفاع، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وتوافدت عائلات مع أطفالها ومسنون ورجال دين كانوا قد سجلوا أسماءهم منذ أسابيع لحضور القداس "من أجل العدل والسلام" الذي يبدأ عند الساعة الثامنة والنصف (5:30 بتوقيت غرينيتش).

ويعد قداس اليوم السبت ثاني محطة يلتقي فيها البابا فرنسيس المسيحيين الكاثوليك، بعد محطة أولى مساء أمس الجمعة في كاتدرائية سيدة العرب، الكنيسة الكاثوليكية الأكبر في الخليج الفارسي.

وعلى الكراسي في باحة الملعب وعلى مقاعد مدرجاته التي تبلغ قدرتها الاستيعابية 25 ألف شخص، وضع المنظمون أكياسا بلاستيكية بداخلها قبعة تحمل شعار الزيارة، إضافة الى كتاب صلوات والعلم البابوي من بين اشياء أخرى.

وبحسب "فرانس برس"، فإن البابا سيلقي خلال القداس كلمة باللغة الإسبانية، هي الخامسة له منذ وصوله الى البحرين، فيما دخل البابا الى الملعب على متن السيارة البابوية التي يستخدمها خلال زياراته الخارجية.

ومنذ وصوله الى البحرين، يستخدم البابا البالغ من العمر 85 عاما كرسيا متحركا وعصا للتنقل، بسبب آلام مزمنة في الركبة يعاني منها مؤخرا وتعيق حركته.

تجدر الإشارة إلى أن البحرين، البالغ تعداد سكانها 1.4 مليون نسمة، أقامت علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان في العام 2000، فيما يقطنها نحو ثمانين ألف مسيحي كاثوليكي، هم عمال من الهند والفلبين بشكل أساسي.

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