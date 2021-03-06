وزير الخارجية الايرلندي يزور طهران لمناقشة قضايا الشرق الأوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايرلندي "سيمون كوفني" يزور طهران اليوم السبت للقاء الرئيس "حسن روحاني" وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من إعلان الحكومة الأيرلندية استئناف عمل السفارة في طهران وسيجتمع كوفني مع الرئيس روحاني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمناقشة قضايا الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين يقولون إن التركيز الرئيسي للزيارة سيكون حول مسالة الاتفاق النووي.

وقال كوفني في بيان ليلة امس الجمعة ان أيرلندا مؤيد قوي للاتفاق النووي. وتشجع جميع الأطراف على الالتزام الكامل بهذا الاتفاق.

وأضاف: ان هذه الزيارة ستكون فرصة لمناقشة الاتفاق النووي وقضايا الشرق الأوسط الرئيسية الأخرى، وكثير منها على جدول أعمال مجلس الأمن.

وأعلنت الخارجية الأيرلندية الثلاثاء الماضي عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإعادة فتح سفارتها في طهران عام 2023.

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