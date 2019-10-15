  1. السياسة
١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤

لاريجاني يرحب باعادة فتح السفارة الايرلندية بطهران

لاريجاني يرحب باعادة فتح السفارة الايرلندية بطهران

رحب رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" باعادة فتح السفارة الايرلندية في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال لقائه رئيس البرلمان الايرلندي "شان اوفاريل" الاثنين ؛على هامش الاجتماع الـ 141 لاتحاد البرلمانات الدولي المنعقد في بلغراد قال لاريجاني: "ان افتتاح السفارة من شانه تسهيل المشاورات الاقتصادية والتجارية فضلا عن تعزيز العلاقات السياسية".

واشاد  رئيس مجلس الشورى الاسلامي بالتعاون البرلماني وتعزيز العلاقات بين مجموعات الصداقة البرلمانية واضاف، ان ايران ادت مسؤولياتها بصورة جيدة في مجال الاتفاق النووي وان الاميركيين هم الذين لم يلتزموا بتعهداتهم بحيث ان رؤساء المانيا وفرنسا وبريطانيا طلبوا من ايران ضبط النفس بعد خروج اميركا من الاتفاق ومن ثم تولدت الية "اينستكس" التي هي الية غير فاعلة ،لذا فان هذه القضايا تضر بالعلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي.من جانبه اكد رئيس البرلمان الايرلندي على تعزيز التعاون الاقتصادي وايجاد قناة بنكية واعادة افتتاح السفارة الايرلندية في ايران. /انتهى/ 

رمز الخبر 1898531

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