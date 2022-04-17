هيئة الطيران المدني في طهران تعلن عن ايقاف الرحلات صباح الغد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية نقلت عن مساعد رئيس شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية لشؤون عمليات الملاحة الجوية، مسعود نيك بخت، ان استعراضا جويا للقوات المسلحة والذي يظهر اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية سيجري بالتنسيق الوثيق بين جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية.

وأردف نيك بخت : "لهذا الغرض ومن أجل الحفاظ على سلامة الرحلات الجوية المشاركة في الاستعراض والرحلات الأخرى ، تقرر باقتراح من جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، وقف الرحلات الجوية غدا الاثنين في المطارات الموجودة في TMA بطهران بما في ذلك مهر أباد ، والإمام الخميني ، وبيام وغيرها من المطارات من الساعة 7:00 إلى 11:30 صباحا (باستثناء الرحلات المشاركة في الاستعراض)" .

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