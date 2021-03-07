افغانستان تشكر ايران لمساهمتها في اخماد حريق الجمرك الحدودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة بمحافظة خراسان الجنوبية السبت ان والي هرات وحيد قتالي ووالي فراه تاج محمد جاهد وجّها برقيتي شكر وتقدير لمحافظ خراسان الجنوبية للاجراءات المتخذة لاخماد الحريق الذي اندلع في الجمرك الحدودي لافغانستان مع هذه المحافظة.

يذكر ان حريقا أندلع في جمرك " ابونصر فراهي" في افغانستان والحدودي مع ايران يوم امس السبت.

وأكد " تاج محمد جاهد" والي "فراه" غربي افغانستان، أن الحريق شب بين صهاريج النفط والغاز على الاراضي الافغانية، وثمة عجز من حيث الامكانيات للسيطرة عليه.

واندلع الحريق في الساعة العاشرة والنصف صباح السبت بالتوقيت المحلي وتم اخماده بعد جهود استمرت 6.5 ساعة بمساعدة فرق الاغاثة والاطفاء الايرانية.

يذكر أن هذا الحريق الثاني من نوعه يشهده جمرك ابونصر فراهي في الولاية فيما لم تتضح بعد تفاصيل عن حجم الخسائر والاسباب.

وكان جمرك " اسلام قلعة" في ولاية هرات والمحاذي لايران قد شهد حريقا ضخما قبل فترة أدى لاحتراق مئات الصهاريج الحاملة للمشتقات./انتهى/