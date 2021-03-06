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٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:١٨ م

اندلاع حريق ضخم في منطقة حدودية بين إيران وأفغانستان

اندلاع حريق ضخم في منطقة حدودية بين إيران وأفغانستان

اندلع حريق في جمارك " ابونصر فراهي" في افغانستان والحدودي مع ايران اليوم السبت.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه أكد " تاج محمد جاهد" محافظ ولاية "فراه" غربي افغانستان، أن الحريق شب بين صهاريج النفط والغاز على الاراضي الافغانية، وثمة عجز من حيث الامكانيات للسيطرة عليه.

وأضاف أن الجهود مبذولة للافادة من امكانيات ايران لاطفاء الحريق.

يذكر أن هذا الحريق الثاني من نوعه يشهده جمرك ابونصر فراهي في الولاية فيما لم تتضح بعد تفاصيل عن حجم الخسائر والاسباب.

وكان جمرك " اسلام قلعة" في محافظة هرات والمحاذي لايران كان قد شهد حريقا ضخما قبل فترة أدى لتفحم مئات الصهاريج الحاملة للمشتقات.

/انتهى/

رمز الخبر 1912437

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