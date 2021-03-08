الجيش العراقي يعتقل 4 عناصر تكفيرية في محافظة الأنبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن بغداد اليوم، أن سلسلة عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها قوات الجيش العراقي مستمرة في مختلف أنحاء البلاد. القوات العراقية تشن عملية جديدة ضد التكفيريين في محافظة الأنبار.

وقامت قوات الجيش العراقي بتدمير مواقع الإرهابيين التكفيريين خلال العملية. وذكرت مصادر أمنية أنه تم التعرف على 4 عناصر تكفيرية من داعش واعتقالهم في هذه العملية.

وايضا تمكنت قوات الأمن العراقية، الليلة الماضية، من اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي باسم"عاشور النعيمي"الملقب "بعاشورالذباح "، في جنوب بغداد.

وجدير بالذكر ان الذباح كان رئيس سابق لهيئة الإعدام في الفلوجة وارتكب جرائم كثيرة بحق المدنيين و الضباط العراقية.

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