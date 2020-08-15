وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على قيادي بداعش واثنين من معاونيه في نينوى

وقالت الوكالة في بيان ، إنه من خلال المتابعة الميدانية لعناصر عصابات داعش الإرهابية، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى في وزارة الداخلية، القبض على الانغماسي والشرعي لما يسمى الهيئة الشرعية في داعش الإرهابية المكنى أبو خطاب والذي عمل بما يسمى فرقة الفرقان ومن ثم عمل مع الانغماسين بصفة "انغماسي انتحاري" وبعدها تم تنصيبه بصفة شرعي لما يسمى الهيئة التشريعية".

واضافت انه "تم القبض على اثنين من معاوني أبو خطاب، الأول كان يعمل في ما يسمى المعسكرات العامة وهو المكنى أبو مصعب، والآخر كان يعمل في ما يسمى ولاية نينوى، والمكنى أبو سفيان، بمناطق متفرقة من محافظة نينوى".

وأشارت إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

ولفتت إلى أنه "تم تدوين أقوال الجناة وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت قد أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس، عن تدمير وكر لإرهابيي تنظيم داعش واعتقال أحدهم في محافظة ​ديالى​ شرق العراق.