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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٥٤ م

روحاني:

العام الإيراني المقبل عام التغلب على كورونا/ سيدخل اللقاح إلى البلاد بما فيه الكفاية

العام الإيراني المقبل عام التغلب على كورونا/ سيدخل اللقاح إلى البلاد بما فيه الكفاية

برعاية رئيس الجمهورية "حسن روحاني اقيمت اليوم الاثنين مراسم تدشين مشاريع وطنية لوزارتي التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي والتراث الثقافي والسياحي والصناعات اليدوية بقيمة 15 الفا و804 مليارات تومان عبر الفيديو کنفرانس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اطلق حجة الإسلام والمسلمين حسن روحاني في الحكومة الحالية حملة قفزة إنتاجية كل اسبوع لافتتاح مشاريع انتاجية.

ويعد افتتاح مصنع سي شاهون في يزد (وسط) وازاحة الستار عن 2400 مركز خدمة رعاية صحية مشروعين  رئيسيين تم تدشينهما اليوم بحضور الرئيس روحاني وتحت إشراف وزارتي التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي  التراث الثقافي.

ونشهد اليوم كذلك ازاحة الستار وترميم 320 اثرا تاريخيًا وثقافيًا تحت إشراف وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية بقيمة  15 ألفاً و 804 مليارات تومان (الدولار يساوي 4200 تومان)./انتهى/

رمز الخبر 1912503

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