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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٢:٢٠ م

الرئيس روحاني:

الانتاج لم يتوقف خلال فترة كورونا/لا نستبعد اندلاع الموجة الرابعة للفيروس

الانتاج لم يتوقف خلال فترة كورونا/لا نستبعد اندلاع الموجة الرابعة للفيروس

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) محذرا من خطر الدخول في الموجة الرابعة لتفشي المرض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم رئيس الجمهورية "حسن روحاني" اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا شكره للكوادرالصحية والقوات المسلحة والتعبئة والامن العام وكذلك وزير الصحة والعلاج و التعليم الطبي للمساعي التي بذلوها على مدار الساعة منذ تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وتعلیقا على المساعي التي بذلها مختلف المراكز في ايران بما فيها الشركات القائمة على المعرفة، قال الرئيس روحاني ان هذه الشركات ساهمت في انتاج الادوية والاجهزة الطبية والكمامات مما اصبحنا بغنى عن استيرادها من الخارج خاصة لا يمكننا استيرادها بسبب الظروف التي فرضت علينا.

واضاف ان العلماء الايرانيين قدموا الكثير في كافة المجالات حيث تمكنوا من عرض مقالات و دراسات قيمة للعالم منذ تفشي فيروس كورونا.

/انتهى/

رمز الخبر 1912647

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