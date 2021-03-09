 الافراج عن الاصول الايرانية في كوريا الجنوبية والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية "مجتبى ذوالنوري" أشار في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، الى خبر الافراج عن جزء من الاصول الايرانية المتحجزة في مصارف كوريا الجنوبية والعراق، موضحاً: إن المفاوضات تجري حاليا بين البنك المركزي الايراني والاطراف الخارجية لوضع اللمسات النهائية بهذا الموضوع وهو مايعدّ حقا للجمهورية الاسلامية الايرانية ومستقلا عن أي موضوع آخر ولاصلة له بموضوع آخر كالافراج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية.

ولفت الى انه لم يدخل شيئا ما حيز التنفيذ بشكل رسمي لحد الآن مايجعل المسؤولين يعلنون عنه الا ان الحكومة تتابع الموضوع والعمل جار للتنفيذ وسنستلم أموالنا ونسترجع حقنا.

ولفت الى ان الاولوية تتمثل بتدوير المصادر المالية في البنوك بإدارتنا للاستفادة التجارية منها ولاتمثل استعادة الاصول بشكل نقدي أولوية بل ينبغي رفع الحظر بهذا المجال.

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