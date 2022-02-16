طهران تتابع قضیة الأصول الايرانية المجمدة في سيئول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أنه "مع دخول المحادثات متعددة الأطراف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مراحلها النهائية، توجّه مصرفيون إيرانيون ومسؤولون من شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى كوريا الجنوبية للاجتماع بمسؤولين كوريين جنوبيين حول القضايا الاقتصادية العالقة".

وخلال الأشهر الأخيرة، أجريت مشاورات بين ممثلين من سيؤول وطهران، بشأن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وتم تجميد نحو 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية وهي عوائد بيع مكثفات غازية إلى كوريا الجنوبية في اثنين من بنوكها بموجب الحظر الأميركي.

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