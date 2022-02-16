  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١١:١٠ ص

طهران تتابع قضیة الأصول الايرانية المجمدة في سيئول

طهران تتابع قضیة الأصول الايرانية المجمدة في سيئول

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء عن إجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين على مستوى الخبراء حول موضوع الأصول الإيرانية المجمدة في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أنه "مع دخول المحادثات متعددة الأطراف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مراحلها النهائية، توجّه مصرفيون إيرانيون ومسؤولون من شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى كوريا الجنوبية للاجتماع بمسؤولين كوريين جنوبيين حول القضايا الاقتصادية العالقة".

وخلال الأشهر الأخيرة، أجريت مشاورات بين ممثلين من سيؤول وطهران، بشأن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وتم تجميد نحو 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية وهي عوائد بيع مكثفات غازية إلى كوريا الجنوبية في اثنين من بنوكها بموجب الحظر الأميركي.

/انتهى/

رمز الخبر 1921974
https://ar.mehrnews.com/news/1921974/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات