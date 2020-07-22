لجنة الامن القومي تحذر كوريا الجنوبية من مغبة عدم الافراج عن الأصول الإيرانية

وقال مقتدائي النائب عن اهالي اصفهان /وسط /، في تصريحه خلال الاجتماع المفتوح للنواب اليوم الاربعاء، إن كوريا الجنوبية جمّدت أصولا ايرانية تبلغ نحو 7 مليارات دولار من عوائد تصدير النفط وتختلق الذرائع في الافراج عنها.

ولفت الى ان مساعي وزارة الخارجية والبنك المركزي في ايران لم تثمر عن نتائج لحد الآن لذلك ينبغي للحكومة التدخل بهذا الموضوع بصورة رسمية.

ونوه الى انه ينبغي لحكومة كوريا الجنوبية ان تتفهم الظروف الصعبة التي يجتازها الشعب الايراني حيث ستبقى ذاكرته تحتفظ بممارسات نكث العهود في هذه المرحلة.

وشدد أنه في حال لم تفرج حكومة كوريا الجنوبية عن أصول الشعب الايراني بسرعة خلال الايام المقبلة فسيطلق والنواب الآخرون حملة لحظر شراء السلع الكورية ووضع قيود شديدة في العلاقات معها.

وأعرب عن أمله بعدم بلوغ مثل هذه المرحلة لان استراتيجية ايران تقوم على توطيد العلاقات الثنائية والمتعددة الاطراف مع البلدان ذات الاهمية.

وحثّ المؤسسات المعنية على متابعة الموضوع كما دعا مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية الى ايقاف الاعلانات الخاصة بالسلع الكورية.