أمير عبداللهيان يجري محادثات مع نظيره الكوري حول الاموال المجمدة

وأشاد أمير عبد اللهيان في هذه المحادثة الهاتفية بعلاقات الصداقة بين البلدين في العقود الماضية، وشدد على ضرورة تطوير العلاقات بشكل أكبر.
ودعا وزير الخارجية الايراني إلى حل مشكلة الاموال الايرانية المجمدة في كوريا في أقرب وقت ممكن للخروج من المأزق الحالي الذي سببتها الولايات المتحدة، حتى نستطيع الوصول الى الاموال المجمدة و امكانية شراء الأدوية الأساسية وغيرها من خلال هذه الاموال.
في هذه المحادثة الهاتفية، أكد وزير الخارجية الكوري جونغ أوي-يونغ في إشارة إلى العلاقات طويلة الأمد بين البلدين. وقال إن بلادنا ستواصل متابعة الاموال المجمدة في كوريا .
كما أعرب وزير الخارجية الكوري عن قلقه إزاء أنباء حظر استيراد البضائع الكورية إلى إيران ودعا إلى إجراء تحقيق.
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