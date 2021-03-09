زيادة في الصادرات غير النفطية الايرانية بنسبة 6.2 بالمئة

وافادت وكالة مهر للأنباء ان المدير العام لمكتب خدمات المعلومات التجارية لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية "عباس خالقي تبار" قال انه على الرغم من العقوبات الجائرة والقيود الناجمة عن تفشي كورونا، بلغ تصدير البضائع خلال أحد عشر شهرا من العام الجاري 103 ملايين و 90 ألف طن بقيمة 31 ملياراً و 198 مليون دولار.

وواضاف إن الصادرات غير النفطية للبلاد زادت بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وأوضح أن قيمة حصة الصادرات للدول المستهدفة: الصين 26٪ ، العراق 22٪ ، الإمارات 13.4٪ ، تركيا 7٪ وأفغانستان 6.7٪ من قيمة الصادرات غير النفطية وإجمالي 23 مليار دولار والتي تمثل 75٪ من إجمالي صادرات إيران غير النفطية.

/انتهى/