ماذا يفعل "الجيش الصهیوني" في سوريا؟!

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال نتنياهو، في مقابلة حصرية مع شبكة"i24NEWS": "أنا لدي سياسة واضحة تجاه إيران، إن حاولت مهاجمتنا سنهجم عليها أو سنسبقها بالهجوم. إيران جهدها الأساسي وعدوانها الأساسي موجه من أجل تطوير قواعد ضدنا وهناك قواعد عسكرية إيرانية في سوريا موجهة ضدنا".

وأضاف: "أنا أوعزت للجيش الإسرائيلي أن يمنع بكل ثمن التموضع الإيراني في سوريا وأنتم ترون أننا كل بضعة أيام نقصف في سوريا. نحن نتخذ خطوات واسعة ونوسع الدائرة من أجل منع إيران من الوصول إلى أهدافها وضربنا جهدها للوصول إلى هذه القدرات".

وتابع نتنياهو: "آمل أن تقف أمريكا معنا. كانت لي مكالمة مع جو بايدن الذي يعتبر صديقا لي على مدار 40 عاما، وهو جدد التزامه بمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، وقلت له ما قلت لترامب وما قلته لرؤساء آخرين قبلهم، أنا أثمن التحالف المتين بيننا وبين أمريكا ولن تجدوا حليفا أفضل من إسرائيل. أنا لا أدعم الجمهوريين ولا سياسات الديمقراطيين، أمثل مصالح الدولة اليهودية الوحيدة".

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