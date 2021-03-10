شرط ايران لإحياء الاتفاق النووي هو رفع العقوبات الأميركية بشكلٍ ملموس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، قال ان استئناف المفاوضات النووية رهن برفع الحظر الاميركي.

وأضاف عراقجي في تصريح لـ "المسيرة": لن نقبل بالتفاوض حول الاتفاق النووي مجددا وكذلك إضافة مواضيع أخرى لبنوده.

وأكد أن الالتزام بالاتفاق النووي يعني عدم إضافة كلمة واحدة للاتفاق وعدم حذف أيّة كلمة منه.

وحول قضية اليمن قال: قدمنا منذ بداية العدوان مبادرة لإنهاء الحرب على اليمن، ومستعدون للمساعدة في أي حوار ينهي معاناة اليمنيين والحرب الظالمة.

/انتهى/