اللوبي الصهيوني الأمريكي يرحب بأولى عقوبات بايدن ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلا عن صحيفة "أروتس شعاع" الصهيونية أن قادة المنظمات اليهودية الأمريكية رحبوا بأول عقوبات ضد إيران من قبل إدارة واشنطن الجديدة.

واصدر قادة 51 منظمة يهودية أمريكية بیانا في مؤتمر لقیم يوم الأربعاء جاء فیها: "نحيي ادارة بايدن لاتخاذها القرار الصائب بفرض عقوبات على المسؤولين الايرانيين علي همتيان ومسعود صفداري".

یقیم هذا المؤتمر الذي يعد أحد اللوبيات المؤثرة في الكيان الصهيوني لتعزيز العلاقات بين واشنطن وتل أبيب وبناء الإجماع بين المنظمات اليهودية الأمريكية في التعامل مع إدارة واشنطن.

وبحسب التقاریر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مساء الثلاثاء أنها وجهت الی علي همتيان ومسعود صفدري تهمة ما وصفته بـ "انتهاكات حقوق الإنسان" ووضعتهما في قائمة العقوبات.

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