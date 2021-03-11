المشاط يمنح أسرة الشـهيد السید حسین الحوثي وسامي الشجاعة والشرف ويكرمهم بدرع القوات المسلحة

وأفادت وکالة »هر للأنباء نقلا عن الاعلام المقاوم الیمني أنه خلال الزيارة التي رافقه خلالها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني وعدد من القيادات وممثلين عن مكتب الشهید ومن مؤسسة الشـهداء التقى الرئيس المشاط والإخوة القادة بإخوة وأبناء الشهيد وفي مقدمتهم السيد يحيى والسيد محمد بدرالدين الحوثي واللواء علي حسين الحوثي مشيدين بأدوار ومواقف الشهید وعظمة المشروع والمنهج القرآني الذي قاده كمشروع عالمي للأمة لنهوضها واستقلالها.

وأشار الرئيس المشاط إلى أن الذكرى السنوية لاستشهاده رضوان الله عليه تمثل محطة هامة للوقوف أمام عظمة المشروع القرآني الذي حمله وتحرك من خلاله للنهوض بواقع الأمة والدفاع عن قضاياها وتحريرها من قوى الظلم والطغيان والهيمنة والاستكبار العالمي.

وأوضح أن الشهید حمل هم الأمة ووقف في وجه الظالمين وقدم روحه الطاهرة في سبيل الله ومن أجل الانتصار لقضايا الأمة والمشروع القرآني الذي حمله مشيراً إلى أن العدوان اليوم أظهر عظمة المشروع القرآني وما كان يؤكد عليه الشـهيد في ضرورة تمسك الأمة واعتصامها الجماعي بحبل الله المتين وامتلاكها للإرادة وعوامل البناء والقوة وتحصينها وتأهيلها لتكون في مستوى معركة المواجهة مع الأعداء.

وأكد الرئيس المشاط أن هذه المناسبة تعد فرصة للتزود من القيم العظيمة التي جسدها الشهيد في كل ما يعزز قيم الثبات والصمود في مواجهة قوى العدوان والطاغوت والانتصار للمشروع القرآني الذي أحياه الشهيد.

من جهتهم عبر إخوة وأبناء الشـهيد عن تقديرهم وامتنانهم للقيادة السياسية والعسكرية العليا.

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