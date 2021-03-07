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٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:٢٣ م

انفجارات عنيفة تهز صنعاء إثر قصف جوي شنه العدوان السعودي

انفجارات عنيفة تهز صنعاء إثر قصف جوي شنه العدوان السعودي

نفذت مقاتلات التحالف السعودي ضربات جوية عنيفة هزت العاصمة اليمنية صنعاء استمرارا لعدوانها السافر على اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان التحالف السعودي استهدف معسكر الصيانة العسكرية شمال صنعاء، كما استهدف حي النهضة بـ 5 غارات، ومنطقة عطان بغارتين شمال وجنوب العاصمة.

وأعلن التحالف السعودي، اليوم الأحد، بدء تنفيذ "عملية عسكرية بضربات جوية ضد اليمن"، مضيفاً أن العملية العسكرية "تستهدف قدرات انصار الله بالعاصمة ‎صنعاء وعدداً من المحافظات حسب زعمهم".

وبالتزامن، أعلنت السعودية اعتراض 10 طائرات من دون طيار أطلقت من اليمن. وأشارت إلى أن قواتها دمرت طائرتي درون حاولتا استهداف مواقع مدنية، على حد قولها.

المصدر: الميادين

/انتهى/
رمز الخبر 1912488

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