مجلس الامن الدولي يدين العنف المُتّبع من قبل جيش "ميانمار"

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة فرنسا، أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم أصدر بياناً أدان به أعمال العنف المُرتكبة من قبل جيش "ميانمار" تجاه المعارضين .

وجاء في البيان، أن مجلس الامن يدين وبشدة أعمال العنف ضد المعارضين وخاصة النساء والأطفال.

وفي تاريخ 1/فبراير وعلى خلفية إعتقال "ميو انيونت" المتحدث باسم الحزب الحاكم "الرابطة الوطنية للديموقراطية"، أعلن قائد الحزب وزير خارجية البلاد إنتقال السلطة إلى قائد الجيش "مين آنك هلينك".

وادعى الجيش أن الذي يحصل عبارة عن مؤامرة ومحاولة إنقلاب بسبب عدم القدرة على الغش في الإنتخابات، وتعهد الجيش ضبط البلاد حتى الحام القادم.

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