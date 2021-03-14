الانتاج لم يتوقف خلال فترة كورونا/تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الرئيس روحاني: الانتاج لم يتوقف خلال فترة كورونا/لا نستبعد اندلاع الموجة الرابعة للفيروس

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) محذرا من خطر الدخول في الموجة الرابعة لتفشي المرض.

خطيب زاده: يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد هوية المعتدين على السفينة الايراني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد منفذي التخريب في الهجوم على السفينة الإيرانية هو على جدول أعمال مختلف الإدارات".

اللواء صفوي: الدفاع والأمن لا يمكن تحقيقهما بدون العلم والمعرفة

قال مساعد ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة إن الدفاع والأمن لا يمكن تحقيقهما دون العلم والمعرفة مضيفا انه في الخطوة الثانية للثورة نريد ان يتحلى القادة بالمعرفة العسكرية إضافة إلى الإيمان والشجاعة.

العميد الطيار نصير زاده؛ ثقافة الاستشهاد أهم عائق أمام حرب العدو الناعمة

قال قائد سلاح الجو في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية العميد الطيار عزيز نصير زاده انه بدء الأعداء حرباً ناعمة واسعة للغاية ضد البلاد والشباب مضيفا ان ثقافة الاستشهاد هي أهم عائق أمام حرب الأعداء الناعمة.

قاليباف: الثورة الإسلامية الإيرانية تتقدم بقوة رغم كل الصعوبات

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إن الثورة الإسلامية الإيرانية تتقدم بقوة رغم كل الصعوبات وعندما تحصل على نجاح في اي مجال سيكون هذا نتيجة الاعتماد على الأسس العقادية والتطلعات.

القائد العام للحرس الثوري الإيراني ينفي وجود أية صفحات في الفضاء الافتراضي

أصدرت دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري بيانا يوم (السبت)، أكدت فيه أن القائد العام للحرس الثوري الإيراني" اللواء حسين سلامي" ليس لديه أية قنوات أو صفحات رسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، ويتم الإعلان عن مواقفه وآرائه الرسمية فقط من خلال موقع أخبار الحرس الثوري الإيراني (سپاه نیوز).

وزارة الصحة: تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 7802 اصابة و 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

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